Milan, le presentazioni di Cissè e Kostić: parole da brividi per i tifosi!

Kostic e Cisse arrivano a Milanello con aspettative concrete. Il Milan ha presentato sui canali ufficiali i due giovani talenti, entrambi già ufficializzati nella scorsa stagione ma soltanto da luglio operativi nel progetto rossonero.

Kostic e Cisse in campo: l’esordio contro il Celtic

I due calciatori hanno già avuto modo di giocare nella prima amichevole estiva della stagione. L’attaccante montenegrino Andrej Kostic e l’esterno offensivo italiano Alphadjo Cisse hanno dimostrato di essere pronti, nonostante l’inizio ufficiale della preparazione abbia contato pochi volti nuovi nel roster rossonero.

La scelta di Amorim di inserirli subito nei test precampionato riflette una strategia ben definita. Non si tratta di semplici convocati marginali, ma di elementi che il tecnico intende valutare con continuità durante la preparazione estiva. Il Celtic è stato il primo banco di prova concreto per verificarne l’adattamento al calcio europeo e ai principi tattici della nuova gestione.

Le dichiarazioni dei due giovani rossoneri

Kostic ha subito espresso il suo stato emotivo: “Ho sempre sognato questo club”. Una frase che sintetizza il valore che i giovani calciatori attribuiscono all’opportunità di indossare la maglia rossonera, indipendentemente dal ruolo che occuperanno nella stagione.

Anche Cisse non ha nascosto l’entusiasmo per questa nuova fase della sua carriera. “Essere qui è una sensazione incredibile. È difficile rendersi conto di tutto quello che sta succedendo”, ha dichiarato l’esterno offensivo italiano. Le parole rivelano una consapevolezza genuina del passo compiuto, senza retorica eccessiva ma con la lucidità di chi comprende l’importanza del momento.

Il ruolo di Amorim nella loro valorizzazione

La presentazione ufficiale rappresenta un segnale chiaro della fiducia tecnica che il nuovo allenatore ripone in questi elementi. Non è una semplice operazione di comunicazione: il Milan ha scelto di dargli visibilità istituzionale, mettendoli in primo piano nei canali social ufficiali. Questo accade raramente per giovani ancora in fase di integrazione nel progetto.

Amorim ha dimostrato di voler costruire il Milan anche sui giovani talenti già in rosa. La loro permanenza nel ritiro, la partecipazione alle amichevoli, la presentazione pubblica costituiscono indicatori concreti di una strategia di sviluppo che non esclude gli elementi emersi dalla stagione precedente. Kostic e Cisse avranno l’opportunità di conquistarsi spazi significativi durante la preparazione estiva e oltre.