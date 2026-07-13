Calciomercato del Milan

Milan, l’obiettivo di mercato rifiuta il rinnovo: opportunità in arrivo?

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Milan, l’obiettivo di mercato rifiuta il rinnovo: opportunità in arrivo?
Mercato Milan: interesse per Antonio Silva, difensore portoghese del Benfica
Silhouette giocatore tra logo Milan e bandiera Portogallo, simbolo mercato Milan per difensore portoghese Silva

La rivoluzione difensiva del Milan è in pieno avvenire: dopo l’acquisto ufficiale di Mario Gila, Amorim ha bisogno di un altro centrale e, tra i nomi ipotetici, vi è anche Antonio Silva. Il portoghese ha rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, finendo sul mercato.

Opportunità Antonio Silva: no al rinnovo, c’entra il Milan?

La difesa del Milan sta cambiando totalmente volto: Pavlovic + Gila e due terzi del reparto sono sistemati. Ora, però, manca il terzo tassello, con vari nomi al vaglio come Gonçalo Inacio e, soprattutto, Antonio Silva. Quest’ultimo nome, di grande affidabilità e prospettiva, potrebbe scalare le preferenze data la sua attuale situazione con il Benfica: il difensore classe 2005 ha rifiutato la proposta di rinnovo del club lusitano e, con la scadenza di contratto nel 2027, partirà quasi sicuramente in queste settimane. Il Diavolo osserva e, chissà quando, potrebbe avanzare un’offerta formale.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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