Milan, l’obiettivo di mercato rifiuta il rinnovo: opportunità in arrivo?

La rivoluzione difensiva del Milan è in pieno avvenire: dopo l’acquisto ufficiale di Mario Gila, Amorim ha bisogno di un altro centrale e, tra i nomi ipotetici, vi è anche Antonio Silva. Il portoghese ha rifiutato la proposta di rinnovo del Benfica, finendo sul mercato.

Opportunità Antonio Silva: no al rinnovo, c’entra il Milan?

La difesa del Milan sta cambiando totalmente volto: Pavlovic + Gila e due terzi del reparto sono sistemati. Ora, però, manca il terzo tassello, con vari nomi al vaglio come Gonçalo Inacio e, soprattutto, Antonio Silva. Quest’ultimo nome, di grande affidabilità e prospettiva, potrebbe scalare le preferenze data la sua attuale situazione con il Benfica: il difensore classe 2005 ha rifiutato la proposta di rinnovo del club lusitano e, con la scadenza di contratto nel 2027, partirà quasi sicuramente in queste settimane. Il Diavolo osserva e, chissà quando, potrebbe avanzare un’offerta formale.