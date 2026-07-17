Milan, nuova idea per il centrocampo: il giocatore è sul mercato!

Il Milan lavora al calciomercato e punta a rafforzare la rosa già rinforzata dai colpi Goncalo Ramos e Gila. Dopo aver pensato a difesa e attacco, si punta al centrocampo, con un nome in ascesa che è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, classe 1995 del Marsiglia.

Milan, idea Hojbjerg: è un uscita dal Marsiglia

Come riportato da Gianluca Di Marzio, il Milan ci prova per Hojbjerg. Il centrocampista classe 1995 danese del Marsiglia è un nome su cui Ruben Amorim punta molto e con cui vorrebbe rinforzare la mediana rossonera.

La buona riuscita dell’affare potrebbe essere favorita dal fatto che il danese è in uscita, messo sul mercato dal club francese. Per questo, dunque, il Marsiglia potrebbe essere più incline ad accettare un’offerta rossonera, che ancora non è però arrivata.