Milan, nuovo colpo ufficiale: si unisce anche lui al progetto di Amorim

Sankhoun Diawara rafforza la difesa del Milan con un acquisto definitivo dall’ESTAC Troyes per circa 3 milioni di euro più percentuale sulla rivendita.

Il Diavolo completa il tris di rinforzi estivi. Dopo Gonçalo Ramos dal PSG preso per oltre 70 milioni e Mario Gila dalla Lazio preso a circa 30 milioni, il club rossonero ufficializza l’arrivo del difensore mancino classe 2006.

Il giovane francese arriva con un contratto fino al 30 giugno 2031 e opzione di prolungamento, segnale chiaro della fiducia nel progetto a lungo termine. Non è previsto il passaggio per il Milan Futuro: Diawara va direttamente a disposizione di Ruben Amorim.

Cosa rappresenta questo trasferimento per il giovane francese? Un salto decisivo verso il calcio d’élite europea. Diawara ha dichiarato:

“Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l’ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%”.