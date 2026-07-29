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Milan, nuovo colpo ufficiale: si unisce anche lui al progetto di Amorim

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Milan, nuovo colpo ufficiale: si unisce anche lui al progetto di Amorim
Amorim, allenatore del Milan, in posa concentrata con il logo rossonero sullo sfondo
Amorim allenatore del Milan in polo nera con braccia incrociate davanti al logo rossonero

Sankhoun Diawara rafforza la difesa del Milan con un acquisto definitivo dall’ESTAC Troyes per circa 3 milioni di euro più percentuale sulla rivendita.

Diawara al Milan: il terzo colpo dopo Ramos e Gila

Il Diavolo completa il tris di rinforzi estivi. Dopo Gonçalo Ramos dal PSG preso per oltre 70 milioni e Mario Gila dalla Lazio preso a circa 30 milioni, il club rossonero ufficializza l’arrivo del difensore mancino classe 2006.

Il giovane francese arriva con un contratto fino al 30 giugno 2031 e opzione di prolungamento, segnale chiaro della fiducia nel progetto a lungo termine. Non è previsto il passaggio per il Milan Futuro: Diawara va direttamente a disposizione di Ruben Amorim.

 

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Le prime parole in rossonero: il sogno realizzato

Cosa rappresenta questo trasferimento per il giovane francese? Un salto decisivo verso il calcio d’élite europea. Diawara ha dichiarato:

“Credo che il giorno in cui vedrò San Siro rimarrà impresso per sempre nella mia mente. Non vedo l’ora di esordire e di incontrare i tifosi rossoneri, i compagni di squadra e tutto lo staff. Amo il calcio fin da quando ero piccolo e, poco alla volta, sto realizzando il mio sogno di bambino. Sono nato con un pallone tra i piedi, ogni volta che entro in campo lo faccio per dare il 200%”.

Redazione SpaziMilan
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