Milan, ora l’addio è ufficiale: c’è la firma con il nuovo club

Maximilian Ibrahimović lascia definitivamente il Milan e firma con l’AZ Alkmaar. Il giovane attaccante classe 2006 si trasferisce in Olanda nella sua nuova squadra per una nuova avventura.

Ibrahimović junior dice addio al Milan: c’è la firma

Le strade di Maximilian Ibrahimović e del Milan si dividono in via definitiva. Il club rossonero ha ufficializzato l’addio del giovane attaccante, che si lega all’AZ Alkmaar attraverso la formula del trasferimento a titolo definitivo. L’operazione conclude una parentesi deludente visto che era rientrato dal prestito all’Ajax, dove il classe 2006 non ha trovato spazio nei Paesi Bassi, collezionando appena 76 minuti in quattro presenze con lo Jong Ajax.

Per Maximilian Ibrahimović inizia quindi un nuovo capitolo dell’Eredivisie, dove dovrà costruire una carriera europea lontano dalle ombre del passato e dalle aspettative milaniste.