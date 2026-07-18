News Milan

Milan, ora l’addio è ufficiale: c’è la firma con il nuovo club

di
Milan, ora l’addio è ufficiale: c’è la firma con il nuovo club
Giocatore Milan in maglia rossonera con stemma AC Milan
Giocatore Milan di spalle in maglia rossonera con logo AC Milan sullo sfondo, effetto grafico con particelle rosse

Maximilian Ibrahimović lascia definitivamente il Milan e firma con l’AZ Alkmaar. Il giovane attaccante classe 2006 si trasferisce in Olanda nella sua nuova squadra per una nuova avventura.

Ibrahimović junior dice addio al Milan: c’è la firma

Le strade di Maximilian Ibrahimović e del Milan si dividono in via definitiva. Il club rossonero ha ufficializzato l’addio del giovane attaccante, che si lega all’AZ Alkmaar attraverso la formula del trasferimento a titolo definitivo. L’operazione conclude una parentesi deludente visto che era rientrato dal prestito all’Ajax, dove il classe 2006 non ha trovato spazio nei Paesi Bassi, collezionando appena 76 minuti in quattro presenze con lo Jong Ajax.

Per Maximilian Ibrahimović inizia quindi un nuovo capitolo dell’Eredivisie, dove dovrà costruire una carriera europea lontano dalle ombre del passato e dalle aspettative milaniste.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie