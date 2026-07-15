Milan, parla Gimenez: “Ecco come sto” poi filtrano i tempi di recupero

Santiago Giménez rompe il silenzio sulla caviglia infortunata ai Mondiali 2026. L’attaccante del Milan comunica il suo stato di salute e i tempi di recupero.

Giménez e la caviglia: il messaggio rassicurante dall’attaccante

L’attaccante messicano ha parlato direttamente del suo infortunio, spazzando via almeno in parte le preoccupazioni che circondano la sua condizione fisica. “Molto bene, grazie a Dio, la caviglia sta migliorando“, le sue parole diffuse attraverso un video. Lo stop è stimato tra 6 e 8 settimane, un arco temporale che lo terrà lontano dai campi fino a fine luglio, quando dovrebbe riprendere il lavoro a Milanello.

Le dichiarazioni dell’ex Feyenoord rappresentano un segnale positivo, ma non cancellano le complessità che l’infortunio ha generato. Il Milan aveva acquisito Giménez per 28,5 milioni più bonus solo diciotto mesi fa. Oggi il suo valore di mercato si è ridotto significativamente: la cessione dovrebbe fruttare circa 21 milioni di euro.

Giménez al Milan: il costo della cessione anticipata

La perdita economica è considerevole. Una minusvalenza di quasi 8 milioni di euro, senza contare i bonus iniziali, rappresenta un colpo non indifferente per le casse rossonere. Il club rossonero però ha necessità di sfoltire la rosa e incassare liquidità nella sessione estiva, rendendo la cessione di Giménez un passaggio quasi obbligato.

L’infortunio alla caviglia complica ulteriormente le trattative con i club interessati. Gli acquirenti potenziali rimangono cauti: investire in una prima punta con un stop fisico recente e il rischio di problemi cronici rappresenta un rischio calcolato. Le squadre che seguono Giménez vorranno vedere con i propri occhi come il messicano risponde al lavoro atletico dopo il recupero.

Fine luglio: il momento decisivo per il Milan

Quale sarà l’impatto reale del recupero sulle trattative? Il rientro a Milanello previsto per fine luglio diventa il momento cruciale. Il Milan avrà l’opportunità di testare direttamente le condizioni fisiche di Giménez, verificare come risponde l’articolazione agli sforzi atletici e fornire ai potenziali acquirenti le garanzie necessarie per chiudere l’affare.

I club interessati attendono risposte concrete. Una caviglia completamente recuperata e un Giménez che dimostra piena disponibilità atletica potrebbero accelerare le negoziazioni e consentire al Milan di raggiungere almeno i 21 milioni prefissati. Al contrario, se il recupero dovesse presentare complicazioni, il prezzo potrebbe scendere ulteriormente, trasformando la sessione estiva in un’operazione deficitaria per i rossoneri.

Il messicano ha dato il primo segnale positivo sulla propria salute. Ora spetta al corpo rispondere davvero durante gli allenamenti estivi. Santiago Giménez e il Milan entrano in una fase delicata dove il calciomercato dipenderà direttamente dall’evoluzione fisica dell’attaccante nelle prossime settimane.