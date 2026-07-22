Milan, pressing costante per il gioiellino: due condizioni frenano la trattativa

Il Milan continua a studiare il colpo Karetsas: il trequartista greco ha stregato la dirigenza e mister Amorim, che lo vogliono come rinforzo in avanti, ma c’è da tener conto dell’alta richiesta per il suo cartellino e della concorrenza del Borussia Dortmund.

All-in del Milan per Karetsas

L’edizione odierna di Tuttosport ha messo alla luce il pressing costante del Milan per Kostantinos Karetsas, vero e proprio pallino di mercato di Ruben Amorim per rinforzare la trequarti e dare fantasia alle spalle del nuovo finalizzatore Gonçalo Ramos. Ad ogni modo, nonostante il corteggiamento continuo, però, la situazione continua ad essere piuttosto complicata a causa di due club in gioco nella trattativa: il primo è il Genk, proprietario del cartellino che ha fissato una base di partenza a ben 40 milioni di euro (con il Diavolo che ha speso già molto); il secondo è il Borussia Dortmund, società la quale pare fare altrettanto sul serio per il greco classe 2007.

Da capire come evolverà questo corteggiamento, che il Milan porta avanti da tempo e con grande gradimento da tutte le parti.