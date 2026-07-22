Calciomercato del Milan

Milan, pressing costante per il gioiellino: due condizioni frenano la trattativa

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Milan, pressing costante per il gioiellino: due condizioni frenano la trattativa
Milan ancora su Karetsas, ma è complicato
BVB e Genk complicano il colpo Karetsas per il Milan

Il Milan continua a studiare il colpo Karetsas: il trequartista greco ha stregato la dirigenza e mister Amorim, che lo vogliono come rinforzo in avanti, ma c’è da tener conto dell’alta richiesta per il suo cartellino e della concorrenza del Borussia Dortmund.

All-in del Milan per Karetsas

L’edizione odierna di Tuttosport ha messo alla luce il pressing costante del Milan per Kostantinos Karetsas, vero e proprio pallino di mercato di Ruben Amorim per rinforzare la trequarti e dare fantasia alle spalle del nuovo finalizzatore Gonçalo Ramos. Ad ogni modo, nonostante il corteggiamento continuo, però, la situazione continua ad essere piuttosto complicata a causa di due club in gioco nella trattativa: il primo è il Genk, proprietario del cartellino che ha fissato una base di partenza a ben 40 milioni di euro (con il Diavolo che ha speso già molto); il secondo è il Borussia Dortmund, società la quale pare fare altrettanto sul serio per il greco classe 2007.

Da capire come evolverà questo corteggiamento, che il Milan porta avanti da tempo e con grande gradimento da tutte le parti.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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