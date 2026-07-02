Calciomercato del Milan

Milan scatenato: inserimento per un top della Serie A, testa a testa con il Napoli

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Milan scatenato: inserimento per un top della Serie A, testa a testa con il Napoli
Inserimento del Milan per GIla
Il Milan sfida il Napoli per Gila della Lazio

I rossoneri stanno provando a superare l’Atalanta e soprattutto il Napoli nella corsa per Mario Gila, difensore centrale spagnolo in uscita dalla Lazio. La richiesta biancoceleste è di 30 milioni di euro, con i rossoneri che stanno valutando la formulazione di un’offerta ufficiale.

Inserimento Milan per Gila: si cerca lo sgambetto al Napoli

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale“, il Milan si sta inserendo con decisione nella corsa per l’acquisto di Mario Gila, difensore centrale di proprietà della Lazio. Ci sono stati i primi contatti con l’agente dell’iberico, Alejandro Camano, in cui i rossoneri hanno sondato la disponibilità in termini contrattuali, mentre il club biancoceleste chiede 30 milioni di euro per farlo partire (nonostante la scadenza nel 2027).

Il Milan, dunque, valuta un’offerta concreta per cercare di anticipare il Napoli, che ha un accordo di massima col giocatore ma non con il club. Testa a testa assoluto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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