Milan scatenato: inserimento per un top della Serie A, testa a testa con il Napoli

I rossoneri stanno provando a superare l’Atalanta e soprattutto il Napoli nella corsa per Mario Gila, difensore centrale spagnolo in uscita dalla Lazio. La richiesta biancoceleste è di 30 milioni di euro, con i rossoneri che stanno valutando la formulazione di un’offerta ufficiale.

Inserimento Milan per Gila: si cerca lo sgambetto al Napoli

Come riportato dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio nel corso della trasmissione “Calciomercato – L’Originale“, il Milan si sta inserendo con decisione nella corsa per l’acquisto di Mario Gila, difensore centrale di proprietà della Lazio. Ci sono stati i primi contatti con l’agente dell’iberico, Alejandro Camano, in cui i rossoneri hanno sondato la disponibilità in termini contrattuali, mentre il club biancoceleste chiede 30 milioni di euro per farlo partire (nonostante la scadenza nel 2027).

Il Milan, dunque, valuta un’offerta concreta per cercare di anticipare il Napoli, che ha un accordo di massima col giocatore ma non con il club. Testa a testa assoluto.