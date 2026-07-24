Milan, sentite le parole su Amorim? L’ex dirigente ha parlato chiaro

Ruben Amorim rappresenta una scelta che comporta rischi, ma Walter Sabatini non ha dubbi sulla sua capacità di portare risultati al Milan.

Sabatini su Amorim: il giudizio dell’esperto

Su ‘TMW Radio’, l’ex dirigente ha espresso una valutazione netta del nuovo allenatore portoghese, dicendo:

“È giovane, propositivo, mi pare una scelta che comporta qualche rischio, ma se non rischi nel calcio è meglio lasciar stare. È una scommessa che potrebbe anche vincere il Milan“.

Non si tratta di puro entusiasmo ma piuttosto di una consapevolezza che ogni progetto ambizioso richiede coraggio decisionale. La giovane età di Amorim non è un limite, bensì una qualità che combina energie fresche con una visione tattica moderna e propositiva.

La dirigenza rossonera, secondo Sabatini, ha scelto di investire su un allenatore che ancora deve provare il suo valore ai massimi livelli europei. Questa decisione rompe con i precedenti approcci conservatori. Non è una mossa dettata dall’improvvisazione: Amorim ha già dimostrato capacità organizzative e una metodologia di lavoro strutturata. Il Milan ha valutato attentamente il profilo prima di procedere, consapevole che il rischio esiste ma è calcolato e gestibile.