Milan, si complica l’affare? L’annuncio di Romano non fa ben sperare

Kostantinos Karetsas rischia di essere solo un target sfumato nel calciomercato del Milan: il trequartista greco del Genk è sempre più vicino al Borussia Dortmund, che si sta muovendo in concreto, ma i rossoneri non sono ancora tagliati fuori del tutto.

Romano ricostruisce la situazione Karetsas

Il nome di Kostantinos Karetsas è un pallino di Ruben Amorim e della dirigenza del Milan per rinforzare la trequarti e cogliere un’occasione da ora o mai più. Le potenzialità del greco, di proprietà del Genk, sono altissime e solo ora è economicamente accessibile prima della sua esplosione definitiva. Eppure, i rossoneri continuano a temporeggiare… e potrebbe essere troppo tardi. Infatti, rivela Fabrizio Romano, oggi il Borussia Dortmund incontra i rappresentanti del club belga per accelerare la trattativa e chiudere l’acquisto del classe 2007.

Il club tedesco sembra in forte vantaggio ma, secondo l’esperto di calciomercato, il Diavolo è ancora coinvolto nella corsa e non si escludono ipotetiche controproposte rossonere.