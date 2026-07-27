Calciomercato del Milan

Milan, si complica l’affare? L’annuncio di Romano non fa ben sperare

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Milan, si complica l’affare? L’annuncio di Romano non fa ben sperare
Karestas-Milan rischia di sfumare
Dortmund vicino a Karetsas: rischia di sfumare l'obiettivo

Kostantinos Karetsas rischia di essere solo un target sfumato nel calciomercato del Milan: il trequartista greco del Genk è sempre più vicino al Borussia Dortmund, che si sta muovendo in concreto, ma i rossoneri non sono ancora tagliati fuori del tutto.

Romano ricostruisce la situazione Karetsas

Il nome di Kostantinos Karetsas è un pallino di Ruben Amorim e della dirigenza del Milan per rinforzare la trequarti e cogliere un’occasione da ora o mai più. Le potenzialità del greco, di proprietà del Genk, sono altissime e solo ora è economicamente accessibile prima della sua esplosione definitiva. Eppure, i rossoneri continuano a temporeggiare… e potrebbe essere troppo tardi. Infatti, rivela Fabrizio Romano, oggi il Borussia Dortmund incontra i rappresentanti del club belga per accelerare la trattativa e chiudere l’acquisto del classe 2007.

Il club tedesco sembra in forte vantaggio ma, secondo l’esperto di calciomercato, il Diavolo è ancora coinvolto nella corsa e non si escludono ipotetiche controproposte rossonere.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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