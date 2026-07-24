Milan, sirene turche per il big: offerta da 50 milioni

Il Fenerbahce si muove seriamente per l’acquisto di Rafael Leao, sempre più lontano dal Milan: i turchi sono pronti ad avanzare una proposta da 50 milioni di euro a titolo definitivo per il Milan, con il giocatore che potrebbe guadagnare fino a 12 milioni stagionali.

Leao-Fenerbahce, si fa sul serio: c’è l’offerta

Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha lanciato una bomba sul futuro di Rafa Leao: il Fenerbahce, club di Super Lig turca, è pronto a fare davvero sul serio e sta preparando offerte economicamente interessanti sia per il giocatore che per il Milan. Per quanto riguarda la cessione, il club anatolico potrebbe avanzare 40 milioni di euro che, con l’aggiunta dei bonus, toccherebbero anche quota 50 (ben lontano dalla valutazione di qualche stagione fa, ma la situazione implica un ovvio crollo di valutazione) Prima di muoversi, però, il Fener dovrebbe cedere almeno 9 esuberi stranieri dei 23 presenti in rosa, dopodiché – su intermediazione di Jorge Mendes – potrebbe arrivare l’offerta.

Per quanto riguarda l’ala portoghese, invece, la proposta economica sarebbe estremamente allettante rispetto ai 6,5 milioni percepiti attualmente: una base di 8 milioni stagionali + 1,5 milioni alla 20ima presenza + 1,5 milioni in caso di 15 reti realizzate + 1 milione in caso di vittoria del campionato. Totale: 12 milioni di euro, non pochi.