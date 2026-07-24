Calciomercato del Milan

Milan, stavolta è addio definitivo: andrà in Qatar

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Milan, stavolta è addio definitivo: andrà in Qatar
Bennacer rescinde e va in Qatar
Risoluzione consensuale per Bennacer col Milan: andrà all'Al Gharafa

Il Milan riesce a sfoltire gradualmente la rosa e liberare gli esuberi presenti all’interno dell’organico. Fra questi, rientra sicuramente Ismael Bennacer, che lascerà il club in seguito a rescissione consensuale ed è vicino ad unirsi ai qatarioti dell’Al Gharafa.

Bennacer va in Qatar: rescinderà il contratto con il Milan

In un mercato da protagonista per gli acquisti già conclusi in entrata e per le operazioni in corso, il Milan deve pensare anche al tema delle uscite per sfoltire e liberare ingaggi pesanti. In questa ottica, è da considerare l’uscita di Ismael Bennacer, rientrato dal prestito alla Dinamo Zagabria: l’algerino nelle scorse settimane era vicinissimo a un club qatariota, salvo poi concludere il tutto con un nulla di fatto. Ora, invece, la pista che porta all’Al Gharafa, altro club del Qatar, è davvero molto calda, come rivelato da Fabrizio Romano. In questo caso, però, i rossoneri e il giocatore opteranno prima per la risoluzione consensuale: il Diavolo non incasserà nulla, ma alleggerirà pesantemente il monte ingaggi.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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