Milan, stavolta è addio definitivo: andrà in Qatar

Il Milan riesce a sfoltire gradualmente la rosa e liberare gli esuberi presenti all’interno dell’organico. Fra questi, rientra sicuramente Ismael Bennacer, che lascerà il club in seguito a rescissione consensuale ed è vicino ad unirsi ai qatarioti dell’Al Gharafa.

Bennacer va in Qatar: rescinderà il contratto con il Milan

In un mercato da protagonista per gli acquisti già conclusi in entrata e per le operazioni in corso, il Milan deve pensare anche al tema delle uscite per sfoltire e liberare ingaggi pesanti. In questa ottica, è da considerare l’uscita di Ismael Bennacer, rientrato dal prestito alla Dinamo Zagabria: l’algerino nelle scorse settimane era vicinissimo a un club qatariota, salvo poi concludere il tutto con un nulla di fatto. Ora, invece, la pista che porta all’Al Gharafa, altro club del Qatar, è davvero molto calda, come rivelato da Fabrizio Romano. In questo caso, però, i rossoneri e il giocatore opteranno prima per la risoluzione consensuale: il Diavolo non incasserà nulla, ma alleggerirà pesantemente il monte ingaggi.