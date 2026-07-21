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Milan, svelata la maglia away 2026/27: i dettagli – FOTO

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Milan, svelata la maglia away 2026/27: i dettagli – FOTO
Il Milan presenta la nuova maglia away rosso-nera 2026/27. Foto: ANSA
Giocatori del Milan esultano in campo indossando la maglia away rosso-nera 2026/27

Il Milan ha ufficialmente presentato la seconda maglia per la prossima stagione, dominata dal colore bianco e richiamante la storia europea del club di circa 20 anni fa, ricordando la Champions League vinta ad Atene.

La seconda maglia 2026/27 del Milan

Con un video sui propri canali social, l’AC Milan ha diffuso le immagini di quella che sarà la maglia away della stagione che sta per cominciare. Un vero e proprio segno di eleganza: divisa bianca con sponsor neri e vari inserti oro, mentre le maniche e il colletto sono circondati da strisce rossonere. I dettagli, però, sono proprio nei punti aurici della divisa: una corona di alloro a contornare il celebre logo rossonero e una scritta dietro la schiena: “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene“. Questa frase e questa maglia sono un chiaro richiamo ai 20 anni dalla Champions vinta in Grecia (dopo la triste caduta in finale in Turchia nel 2005).

I dettagli, poi, sono un vero e proprio sinonimo di romanticismo puro: tra i testimonial della divisa c’è l’eroe di quella sera, Filippo Inzaghi – ora allenatore del Palermo – e in più l’ambientazione delle immagini è presso un tempio greco. Un lavoro nostalgico, ma estremamente elegante.

 

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Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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