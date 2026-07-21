Milan, svelata la maglia away 2026/27: i dettagli – FOTO

Il Milan ha ufficialmente presentato la seconda maglia per la prossima stagione, dominata dal colore bianco e richiamante la storia europea del club di circa 20 anni fa, ricordando la Champions League vinta ad Atene.

La seconda maglia 2026/27 del Milan

Con un video sui propri canali social, l’AC Milan ha diffuso le immagini di quella che sarà la maglia away della stagione che sta per cominciare. Un vero e proprio segno di eleganza: divisa bianca con sponsor neri e vari inserti oro, mentre le maniche e il colletto sono circondati da strisce rossonere. I dettagli, però, sono proprio nei punti aurici della divisa: una corona di alloro a contornare il celebre logo rossonero e una scritta dietro la schiena: “Dopo Istanbul, c’è sempre Atene“. Questa frase e questa maglia sono un chiaro richiamo ai 20 anni dalla Champions vinta in Grecia (dopo la triste caduta in finale in Turchia nel 2005).

I dettagli, poi, sono un vero e proprio sinonimo di romanticismo puro: tra i testimonial della divisa c’è l’eroe di quella sera, Filippo Inzaghi – ora allenatore del Palermo – e in più l’ambientazione delle immagini è presso un tempio greco. Un lavoro nostalgico, ma estremamente elegante.