Calciomercato del Milan

Non solo Gila, il Milan pesca ancora dalla Serie A: difesa rivoluzionata!

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Non solo Gila, il Milan pesca ancora dalla Serie A: difesa rivoluzionata!

Gila non basta: il Milan vuole continuare a consolidare il reparto difensivo e sta pensando di fare un tentativo per un altro giocatore reduce da buone stagioni in Italia, come Thomas Kristensen. Il centrale dell’Udinese, però, piace a molti, ma i rapporti tra club sono buoni.

Kristensen + Gila per la difesa: l’Udinese lo valuta 18 milioni

Il Milan sta stravolgendo del tutto il reparto difensivo: l’unico giocatore sicuro di permanenza sotto Amorim è Pavlovic, mentre Tomori è dato per partente e Gabbia potrebbe scivolare dietro nelle gerarchie. Per questo motivo, oltre all’arrivo praticamente chiuso di Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri stanno pensando di effettuare un tentativo per acquistare Thomas Kristensen, difensore centrale dell’Udinese. D’altronde, la dirgenza friuliana ieri si è recata a Casa Milan per discutere di vari giocatori: da Atta (promesso sposo della Fiorentina) al danese, valutato 18 milioni di euro, come riportato da SportMediaset.

Tuttavia, il classe 2002 non è l’unico presente nella lista dei giocatori seguiti con attenzione dal Milan. Si ricordano, dunque, anche le candidature di due affidabilissimi portoghesi come Inacio e Silva, che creerebbero un’intesa tutta lusitana con mister Amorim.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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