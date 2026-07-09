Non solo Gila, il Milan pesca ancora dalla Serie A: difesa rivoluzionata!

Gila non basta: il Milan vuole continuare a consolidare il reparto difensivo e sta pensando di fare un tentativo per un altro giocatore reduce da buone stagioni in Italia, come Thomas Kristensen. Il centrale dell’Udinese, però, piace a molti, ma i rapporti tra club sono buoni.

Kristensen + Gila per la difesa: l’Udinese lo valuta 18 milioni

Il Milan sta stravolgendo del tutto il reparto difensivo: l’unico giocatore sicuro di permanenza sotto Amorim è Pavlovic, mentre Tomori è dato per partente e Gabbia potrebbe scivolare dietro nelle gerarchie. Per questo motivo, oltre all’arrivo praticamente chiuso di Mario Gila dalla Lazio, i rossoneri stanno pensando di effettuare un tentativo per acquistare Thomas Kristensen, difensore centrale dell’Udinese. D’altronde, la dirgenza friuliana ieri si è recata a Casa Milan per discutere di vari giocatori: da Atta (promesso sposo della Fiorentina) al danese, valutato 18 milioni di euro, come riportato da SportMediaset.

Tuttavia, il classe 2002 non è l’unico presente nella lista dei giocatori seguiti con attenzione dal Milan. Si ricordano, dunque, anche le candidature di due affidabilissimi portoghesi come Inacio e Silva, che creerebbero un’intesa tutta lusitana con mister Amorim.