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Occhio Milan, dalla Serie A sono pronti a fare sul serio: una big sul rossonero!

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Occhio Milan, dalla Serie A sono pronti a fare sul serio: una big sul rossonero!
Giocatore del Milan osserva il campo dai tunnel dello stadio durante la partita
Silhouette di un calciatore del Milan nei tunnel dello stadio osserva il campo illuminato durante una partita

Fikayo Tomori torna nel mirino della Juventus. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Frederic Massara a Torino ha rinvigorito l’interesse dei bianconeri per il difensore del Milan, con la possibile partenza di Bremer verso il mercato estero che aprirebbe uno scenario concreto.

Tomori e la Juventus: il progetto Massara cambia le priorità

L’ex dirigente rossonero conosce bene le qualità del difensore inglese e non ha perso tempo a inserirlo nella lista dei possibili rinforzi difensivi. La situazione di Bremer, sempre più vicino a una cessione, trasforma Tomori da opzione secondaria a obiettivo concreto per la retroguardia bianconera. Non è la prima volta che la Juventus guarda verso Milanello per la difesa: già nella scorsa stagione il centrale era stato valutato dai bianconeri, ma senza sviluppi significativi.

Massara porta con sé esperienza di mercato internazionale e una conoscenza approfondita dei profili disponibili in Serie A. La sua nomina rappresenta un cambio di rotta negli investimenti difensivi della Juventus, con Tomori che diventa una soluzione concreta e non più una semplice suggestione.

Fikayo Tomori in maglia rosso-bianca con le braccia alzate durante una partita
Fikayo Tomori durante una partita in maglia Milan

Quale futuro per Tomori al Milan?

Resterà a Milano o lascerà i rossoneri? La risposta dipende da come il Milan intende strutturare la propria difesa nelle prossime stagioni e da quanta pressione Tomori stesso metterà per cambiare aria. Juventus ha le risorse economiche e il prestigio per convincerlo, ma il progetto rossonero rimane solido e competitivo.

La prossima mossa spetta ai bianconeri: se Bremer dovesse partire realmente, Tomori diventerà un’operazione di mercato prioritaria per la Juventus.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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