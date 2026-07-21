Occhio Milan, dalla Serie A sono pronti a fare sul serio: una big sul rossonero!

Fikayo Tomori torna nel mirino della Juventus. Come rivela La Gazzetta dello Sport, l’arrivo di Frederic Massara a Torino ha rinvigorito l’interesse dei bianconeri per il difensore del Milan, con la possibile partenza di Bremer verso il mercato estero che aprirebbe uno scenario concreto.
Tomori e la Juventus: il progetto Massara cambia le priorità
L’ex dirigente rossonero conosce bene le qualità del difensore inglese e non ha perso tempo a inserirlo nella lista dei possibili rinforzi difensivi. La situazione di Bremer, sempre più vicino a una cessione, trasforma Tomori da opzione secondaria a obiettivo concreto per la retroguardia bianconera. Non è la prima volta che la Juventus guarda verso Milanello per la difesa: già nella scorsa stagione il centrale era stato valutato dai bianconeri, ma senza sviluppi significativi.
Massara porta con sé esperienza di mercato internazionale e una conoscenza approfondita dei profili disponibili in Serie A. La sua nomina rappresenta un cambio di rotta negli investimenti difensivi della Juventus, con Tomori che diventa una soluzione concreta e non più una semplice suggestione.
Quale futuro per Tomori al Milan?
Resterà a Milano o lascerà i rossoneri? La risposta dipende da come il Milan intende strutturare la propria difesa nelle prossime stagioni e da quanta pressione Tomori stesso metterà per cambiare aria. Juventus ha le risorse economiche e il prestigio per convincerlo, ma il progetto rossonero rimane solido e competitivo.
La prossima mossa spetta ai bianconeri: se Bremer dovesse partire realmente, Tomori diventerà un’operazione di mercato prioritaria per la Juventus.