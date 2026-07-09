Già una tegola per Amorim, il Mondiale miete vittime: il top del Milan fuori per 90 giorni!

Dopo l’infortunio in USA-Belgio, c’è la diagnosi. Christian Pulisic sarà out per 90 giorni: esordio stagionale a rischio?

L’esito degli esami di Pulisic

Christian Pulisic starà fuori per un mese e mezzo: questa è la diagnosi emersa dagli esami strumentali dell’attaccante del Milan, infortunatosi in occasione della gara fra i suoi Stati Uniti e il Belgio. Per andare nello specifico, Captain America ha rimediato una microfrattura con conseguente edema osseo all’altezza del perone destro. Insomma, si tratta di un problemino piuttosto complesso, che richiederà un po’ di riposo. Da capire se Chris sarà presente in occasione dell’esordio stagionale del Milan contro il Torino, fissato per il prossimo 23 agosto. Molto dipenderà dal suo recupero, ma ad oggi pare complicato.