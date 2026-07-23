Calciomercato del Milan

ULTIM’ORA- Ha firmato con il Milan, finisce il tormentone: ora è UFFICIALE

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ULTIM’ORA- Ha firmato con il Milan, finisce il tormentone: ora è UFFICIALE
Presentazione ufficiale dell'accordo con il Milan nello stadio rossonero
Due uomini in abito scuro si stringono la mano nello stadio del Milan con lo stemma rossonero illuminato sullo sfondo

Luka Modric resterà al Milan: ora è ufficiale. Il croato ha firmato un contratto per un’altra stagione, firmato con parole di grande gioia la sua permanenza in rossonero.

UFFICIALE- Modric resta al Milan: ha rinnovato

Il tormentone è finito. Modric resterà al Milan per un altro anno, nonostante la mancata qualificazione alla Champions League. Il club rossonero ha aspettato la decisione del croato con pazienza,rispettando la sua volontà di delineare il suo futuro nei club soltanto dopo il Mondiale con la Croazia. La scelta è arrivata ed è quella di vestira la maglia rossonera per un altro anno. Il giocatore continuerà ad indossare la maglia numero 14, così come comunicato dal club. Il giocatore ha commentato la firma con grande gioia: “Sono pronto a dare tutto per i colori rossoneri per un altro anno”.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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