Ultim’ora Milan, Liberali ha scelto: ecco quale sarà la sua prossima squadra

Mattia Liberali ha scelto. Dopo la corte di varie squadre, con prima il Sassuolo, ma poi l’arrivo di Como e Milan, l’ormai ex Catanzaro ha scelto il suo futuro per la prossima stagione. Il giovane italiano è stato convinto dal progetto Como.

Liberali ha scelto il Como: il Milan non lo ha convinto

Come riportato da Gianluca Di Marzio, non sono bastati gli sforzi di Amorim e in prima persona di Gerry Cardinale. Liberali ha scelto il progetto Como. Dopo l’errore dei rossoneri di lasciarlo andare a zero con una ricca percentuale sulla rivendita, i rossoneri hanno provato a riportare il giovane a Milanello.

Anche una videocall con Cardinale, ma alla fine il Como ha prevalso. Nulla da fare dunque per il Milan, che ha visto il suo obiettivo soffiato dal Como, in cui ha sicuramente prevalso tra le altre cose anche la presenza in Champions League del Como, col Milan che invece giocherà l’Europa League.

Il calciatore si trasferirà dunque al Como, che ha pagato la clausola rescissoria da 6 mln di euro, il cui 50% andrà al Milan.