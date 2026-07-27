Calciomercato del Milan

Ultim’ora Milan, scambio di documenti in corso: i dettagli dell’affare

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Ultim’ora Milan, scambio di documenti in corso: i dettagli dell’affare
Scambio di documenti in corso: Diawara è del Milan
Milan e Troyes firmano i documenti per Diawara: colpo da 3 milioni

Sankhoun Diawara sta per diventare ufficialmente un calciatore del Milan: i rossoneri e il Troyes stanno procedendo agli atti formali per concretizzare il trasferimento del difensore in rossonero.

Diawara-Milan, operazione da 3 milioni: firme in arrivo

Come annunciato dall’insider di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha praticamente concluso ogni pratica per l’acquisto di Sankhoun Diawara. I rossoneri, infatti, sono in contatto con il Troyes per gli scambi formali della documentazione necessaria all’ufficializzazione del trasferimento del difensore centrale classe 2006. L’accordo finale per il francese prevede un versamento di 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma vi sarà anche una percentuale sulla sua futura rivendita a favore del club transalpino. Manca solo l’ufficialità, attesa a brevissimo.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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