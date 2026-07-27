Ultim’ora Milan, scambio di documenti in corso: i dettagli dell’affare

Scambio di documenti in corso: Diawara è del Milan

Sankhoun Diawara sta per diventare ufficialmente un calciatore del Milan: i rossoneri e il Troyes stanno procedendo agli atti formali per concretizzare il trasferimento del difensore in rossonero.

Diawara-Milan, operazione da 3 milioni: firme in arrivo

Come annunciato dall’insider di calciomercato Gianluca Di Marzio, il Milan ha praticamente concluso ogni pratica per l’acquisto di Sankhoun Diawara. I rossoneri, infatti, sono in contatto con il Troyes per gli scambi formali della documentazione necessaria all’ufficializzazione del trasferimento del difensore centrale classe 2006. L’accordo finale per il francese prevede un versamento di 3 milioni di euro per il cartellino del giocatore, ma vi sarà anche una percentuale sulla sua futura rivendita a favore del club transalpino. Manca solo l’ufficialità, attesa a brevissimo.