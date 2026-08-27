Aggiornamento Leao, fumata bianca in arrivo: si attende l’ultimo passaggio!

Rafael Leao si trova di fronte a una scelta decisiva per il suo futuro. Nelle prossime ore, secondo quanto riportano Matteo Moretto e Fabrizio Romano, il calciatore portoghese dovrà optare tra due destinazioni concrete.

Leao tra Premier e Super Lig: il momento della scelta

Romano e Moretto hanno chiarito che la trattativa è entrata nella fase cruciale. L’Aston Villa e il Galatasaray rappresentano le due opzioni reali sul tavolo. Romano ha sottolineato:

“Viviamo le ore di Rafael Leao. La partita si gioca in casa Leao. È il momento di Rafa, che deve capire cosa vuole fare della sua carriera, se procedere andando a chiudere con il Galatasaray per un ingaggio molto alto oppure preferirà la Premier League”.

Moretto ha aggiunto dettagli importanti sulla tempistica.

“Ci saranno contatti tra l’entourage di Leao, l’Aston Villa e il Galatasaray. Tra oggi e domani si arriverà a una conclusione”.

L’entourage del giocatore, la sua famiglia e i rappresentanti delle due squadre stanno conducendo riunioni parallele per definire gli ultimi dettagli. Per chiudere la trattativa manca solo una cosa: la scelta del calciatore.

Rafael Leao in azione con la maglia del Milan

La Premier League contro l’ingaggio turco: quale strada per Leao

La questione economica rappresenta il nodo centrale della trattativa. Il Galatasaray ha proposto un ingaggio considerato molto alto, mentre l’Aston Villa, pur essendo disposta a investire, non può pareggiare quella cifra. Gli inglesi hanno comunicato al portoghese i loro limiti salariali, lasciando a Leao la valutazione finale tra il prestigio della Premier League e il compenso superiore offerto dalla Super Lig turca.

Quanto incide la scelta della destinazione? La decisione non è solo economica. Leao deve valutare il progetto sportivo, il contesto competitivo e gli obiettivi personali di carriera. Si attendono, dunque, le prossime ore: o Aston Villa o Galatasaray.