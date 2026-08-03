Amorim cambia il futuro di un rossonero: ora può restare al Milan!

Pervis Estupinan resta momentanemente al Milan. Ruben Amorim ha bloccato la cessione all’Aston Villa e vuole valutare il terzino durante la tournée in Australia e Indonesia.

Amorim stoppa la partenza di Estupinan: esame in Australia

La decisione è arrivata a sorpresa. L’esterno colombiano sembrava ormai destinato a trasferirsi in Premier League, ma l’allenatore portoghese ha imposto uno stop alla dirigenza rossonera. Prima di autorizzare l’addio, vuole osservare Estupinan sul campo durante le amichevoli del Milan in programma in questi giorni, testandolo in una competizione reale prima di prendere qualsiasi decisione definitiva, come ricostruisce la Gazzetta dello Sport. La scelta di Amorim rappresenta un cambio di rotta significativo. Ora il nuovo allenatore apre uno spiraglio diverso: la possibilità di rivalutare il terzino sotto una nuova ottica tattica.

Il mercato in uscita bloccato: niente esterni se l’ecuadoregno resta

La situazione del mercato estivo rossonero diventa ancora più complessa. Se Amorim dovesse confermare la volontà di trattenere Estupinan, il Milan non avrà altre priorità sugli esterni. Questo significa che la rosa sarà costruita intorno ai laterali già presenti in rosa, senza ulteriori innesti in quel reparto. La dirigenza si ritrova quindi in una posizione di attesa, dipendente dalle valutazioni tecniche del nuovo allenatore. Le amichevoli australiane e indonesiane daranno risposte concrete. Se il tecnico portoghese dovesse mantenere la sua posizione restrittiva sul terzino colombiano, il Milan procederà con una strategia di mercato già definita. Se invece dovesse ripensarci, le porte si riapriranno per una possibile cessione e per l’arrivo di un nuovo esterno.