Amorim: “Vi spiego in cosa dobbiamo migliorare. Ramos? Non guardo solo al gol segnato”

Ruben Amorim ha parlato a Dazn dopo la partita vinta dal Milan contro il Venezia. L’allenatore rossonero ha descritto i miglioramenti che si aspetta dal Milan e ha detto la sua sulla prestazione di Gonçalo Ramos, autore di diversi errori prima del gol.

Amorim: “Dobbiamo migliorare ancora”

Nella sua intervista a Dazn, Ruben Amorim ha fatto la sua analisi della gara giocata dal Milan contro il Venezia:

“Questa partita ci dimostra che abbiamo molto da lavorare. Abbiamo sofferto le transizioni, ma abbiamo avuto tante opportunità. Non siamo riusciti a dominare totalmente il gioco, ma l’importante è stato aver vinto”.

L’allenatore ha anche spiegato la scelta di inserire Saelemaekers in attacco:

“Ho inserito Saelamekers perché avevamo bisogno di qualità vicino alla porta. Guardando la partita cerchi di inserire i calciatori nelle posizioni giuste”.

In cosa deve crescere il Milan e la prestazione di Gonçalo Ramos

Riguardo i possibili miglioramenti che si aspetta dai suoi, Amorim traccia una linea chiara:

“Abbiamo bisogno di migliorare il modo in cui occupiamo l’area nei cross. Quando attacchiamo, i difensori centrali devono pensare che per loro la gara è diversa: devono pensare a preparare le transizioni e essere alti. C’è da capire bene la gara. Non è facile giocare in questo stadio, i tifosi hanno molti ricordi di grandi squadre e la pressione è tanta. Ma stanno lavorando tanto”.

Su Gonçalo Ramos, l’allenatore si dice soddisfatto, raccontando la sua prestazione oltre al gol segnato e agli errori sotto porta: