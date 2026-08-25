Aston Villa-Leao: cosa sta succedendo davvero? Il punto di Moretto

Rafael Leão rimane nel mirino dell’Aston Villa, ma secondo Matteo Moretto non c’è ancora stato un approccio ufficiale dal club inglese verso il portoghese.

Aston Villa e Milan: primi sondaggi senza offerta concreta

Aston Villa e Milan hanno avviato un primo contatto esplorativo per valutare la fattibilità dell’operazione. Leao ha manifestato apertura verso la Premier League, ma finora nessuna proposta ufficiale è arrivata dal club di Birmingham. L’esperto di mercato ha precisato che la trattativa si trova ancora alle battute iniziali, senza sviluppi significativi nelle ultime ore.

Il Milan continua a chiedere una cifra compresa tra i 50 e i 60 milioni di euro, bonus inclusi. Una valutazione alta che rappresenta il punto di partenza per qualsiasi negoziazione seria. L’Aston Villa dovrà decidere se investire questa somma per l’esterno rossonero oppure virare su altri obiettivi di mercato.

Galatasaray ancora in corsa, ma lontano dalle richieste milaniste

Sullo sfondo della vicenda rimane il Galatasaray, che fino a questo momento non si è avvicinato alle pretese economiche del club rossonero. I turchi restano interessati a Leão, ma la distanza tra domanda e offerta continua a rappresentare un ostacolo concreto.

La Premier League rimane l’opzione preferita dal giocatore, ma solo se le condizioni economiche e sportive risulteranno allineate alle aspettative.