Calciomercato Milan: tre calciatori fuori rosa fino a gennaio se non troveranno squadra

Tomori, Fofana e Gimenez resteranno esclusi dalla rosa del Milan fino alla finestra di mercato di gennaio se non troveranno una sistemazione entro il 2 settembre. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Gerry Cardinale ha comunicato direttamente ai tre giocatori e ai loro agenti una linea ferma: nessuno spazio in campo, stipendio regolarmente versato fino all’inverno.

Tomori tra Aston Villa e Juventus: nessun affondo

Il difensore inglese resta nel mirino di due big europee, ma le trattative sono bloccate. Aston Villa e Juventus hanno manifestato interesse senza però procedere con offerte concrete. La Juve in particolare non ha ancora deciso di affondare il colpo, lasciando il giocatore in una situazione di stallo che potrebbe protrarsi fino al termine della deadline di settembre. Nessun contatto risolutivo è stato registrato finora tra i club e il Milan.

Fofana e le tre pretendenti inglesi: poca sostanza

Il centrocampista francese ha attirato l’attenzione di Nottingham Forest, Crystal Palace e Brighton, ma anche in questo caso mancano i presupposti per chiudere. I tre club hanno sondato il terreno senza però sviluppare trattative vere. La situazione resta bloccata e il giocatore potrebbe ritrovarsi fuori dal progetto rossonero per molti mesi ancora. L’assenza di contatti approfonditi rispecchia la difficoltà nel trovare una soluzione rapida.

Diversa è la posizione di Gimenez, che sta già negoziando con il Porto. Il club portoghese sta lavorando a una proposta che soddisfi le richieste del Milan, rappresentando l’unica pista concreta tra i tre esuberi. Il centravanti messicano ha maggiori chances di partire rispetto ai suoi compagni di disavventura, ma anche qui i tempi rimangono incerti e legati alla formulazione di un’offerta economica adeguata.

La decisione della proprietà rossonera di escludere completamente questi tre giocatori dalla rosa rappresenta una scelta drastica ma coerente con la volontà di Ruben Amorim di ricostruire il progetto tecnico del Milan.

Se entro il 2 settembre non arriveranno soluzioni di mercato, i tre rimarranno in questa condizione sospesa fino a gennaio, quando il calciomercato invernale offrirà una nuova finestra di opportunità. Nel frattempo, il Milan procede con la sua rivoluzione, consapevole che Tomori, Fofana e Gimenez non faranno parte dei piani tecnici della stagione.