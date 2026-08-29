Calendario Europa League, date e orari delle partite del Milan: esordio da brividi

Europa League 2026/2027: il Milan debutterà il 16 settembre a San Siro contro il Benfica. La UEFA ha ufficializzato il calendario della fase a gironi con otto appuntamenti tra settembre e gennaio.
Milan-Benfica, il primo banco di prova in Europa League
Il primo impegno dei rossoneri nella competizione rappresenta una sfida immediata di spessore. La partita d’esordio a San Siro il 16 settembre alle 21.00 pone il Milan di fronte a una rivale che conosce bene le dinamiche europee come il Benfica. Non è una semplice presentazione stagionale, ma un confronto che definisce subito il livello della competizione e le ambizioni del gruppo.
Il sorteggio ha riservato incroci che alternano avversari di calibro diverso. Dopo il Benfica, arrivano il Salisburgo in trasferta (15 ottobre, ore 18.45), il Bournemouth in Inghilterra (22 ottobre, ore 21.99) e il Ferencváros in casa (5 novembre, ore 18.45). Le sfide inglesi richiederanno una preparazione specifica, mentre gli avversari dell’Est Europa mantengono una solidità che non va sottovalutata.
Il girone completo: tutte le altre avversarie in Europa League
Il Milan affronta otto giornate distribuite tra settembre 2026 e gennaio 2027. Dopo la prima fase autunnale, seguono due sfide particolarmente impegnative: Olympiacos il 26 novembre in un clima rovente (ore 18.45) e Sunderland il 10 dicembre a San Siro (ore 21.00).
A gennaio, si tornerà in campo per le ultime due sfide, la prima fuori casa contro il Levski Sofia il 21 gennaio alle ore 21.00. con condizioni atmosferiche difficili. Il girone si concluderà con la sfida all’Arat Armenia il 28 gennaio alle ore 21.0 in casa, gara agevole per riuscire a migliorare la classifica prima della fine della League Phase.
Il Milan inizia il cammino europeo il 16 settembre a San Siro contro il Benfica, con l’obiettivo dichiarato di progredire nei turni successivi e competere per il titolo. Le otto giornate della fase a gironi determineranno la qualità reale della squadra e la capacità di Amorim di gestire impegni multipli. Il girone di Europa League 2026/2027 misura il valore competitivo dei rossoneri in una stagione che può ridefinire le gerarchie europee.