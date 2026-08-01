Camarda-Milan, arrivano parole nette da Perth: cosa filtra sull’attaccante

Pavlovic ha rilasciato un giudizio netto su Camarda durante il ritiro del Milan a Perth, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’.

Camarda migliorato: il verdetto del difensore rossonero

Il difensore serbo ha speso parole molto positive sull’attaccante. Pavlovic sostiene che Camarda sia cresciuto significativamente rispetto alle precedenti occasioni di osservazione, con progressi sia tecnici che fisici. Secondo Pavlovic:

“Posso dire solo cose positive su Camarda. Credo che sia migliorato tantissimo rispetto alla prima volta che l’ho visto e sia cresciuto parecchio anche a livello fisico”.

Il difensore ha sottolineato come l’attaccante possieda qualità notevoli in finalizzazione, aspetto cruciale per chi vuole emergere nel calcio professionistico di alto livello. Pavlovic ritiene che con maggiore esperienza, Camarda abbia tutte le carte in regola per fare la differenza nel Milan.