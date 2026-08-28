Europa League, sorteggio non semplice per il Milan: tutte le avversarie

Il Milan conosce ora le sue avversarie in Europa League. Il sorteggio di oggi ha decretato tutte le squadre che i rossoneri affronteranno nella League Phase del torneo, con diverse big già sulla strada.
Milan, tutte le avversarie in Europa League
Queste le avversarie del Milan nella League Phase dell’Europa League (in ordine di fascia di sorteggio): Benfica (casa), Olympiacos (trasferta), Ferencvaros (casa), Salisburgo (trasferta), Sunderland (casa). Bournemouth (trasferta), Arat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta).
I rossoneri incontreranno così il Benfica in una sfida dal sapore amarcord. L’urna però riserva anche un’ulteriore difficoltà: la doppia sfida inglese contro Sunderland e Bournemouth, pescate entrambe dalla terza fascia.