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Europa League, sorteggio non semplice per il Milan: tutte le avversarie

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Europa League, sorteggio non semplice per il Milan: tutte le avversarie
I trofei della UEFA Europa League e Conference League al sorteggio dei gironi
Trofei della UEFA Europa League e Conference League esposti su un palco illuminato durante il sorteggio

Il Milan conosce ora le sue avversarie in Europa League. Il sorteggio di oggi ha decretato tutte le squadre che i rossoneri affronteranno nella League Phase del torneo, con diverse big già sulla strada.

Milan, tutte le avversarie in Europa League

Queste le avversarie del Milan nella League Phase dell’Europa League (in ordine di fascia di sorteggio): Benfica (casa), Olympiacos (trasferta), Ferencvaros (casa), Salisburgo (trasferta), Sunderland (casa). Bournemouth (trasferta), Arat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta).

I rossoneri incontreranno così il Benfica in una sfida dal sapore amarcord. L’urna però riserva anche un’ulteriore difficoltà: la doppia sfida inglese contro Sunderland e Bournemouth, pescate entrambe dalla terza fascia.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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