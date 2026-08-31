Fofana via dal Milan: tre club su di lui, il punto della situazione

Youssouf Fofana è ormai fuori dal progetto del Milan. Secondo quanto rivela ‘La Gazzetta dello Sport’, il centrocampista classe ’99 dovrà accettare una sistemazione alternativa nelle prossime settimane. L’ex Monaco è completamente fuori rosa. La dirigenza rossonera è stata chiara con tutti gli esuberi: chi non accetta un trasferimento rimarrà ai margini senza giocare nemmeno una partita. Fofana non ha scelta, deve decidere dove continuare la sua carriera.

Fofana e il Galatasaray: la pressione turca

Il Galatasaray di Leao sta premendo con insistenza per ottenere il sì del centrocampista. La squadra turca vede in Fofana un rinforzo decisivo per il centrocampo, capace di offrire sia spinta offensiva che equilibrio tattico. I giallorossi hanno già avanzato un’offerta concreta e attendono la risposta del giocatore, consapevoli che il tempo stringe e che altre squadre europee stanno facendo lo stesso.

Ma Fofana ha alternative di prestigio. Lione e Lille lo stanno trattando attivamente, offrendo la possibilità di restare in Ligue 1 dove il centrocampista conosce bene l’ambiente. Il Real Betis rappresenta invece l’opzione spagnola: gli andalusi credono fermamente nelle qualità del classe ’99 e hanno messo sul piatto un progetto sportivo credibile.

Milan: la scelta spetta a Fofana

Quale sarà la destinazione definitiva? La decisione rimane completamente nelle mani del giocatore. Il Milan ha già comunicato la sua posizione: Fofana è sul mercato e deve trovarsi una soluzione. I rossoneri non intendono trattenere chi non rientra nei piani tattici di Amorim.