Funerali Baresi visibili anche in tv: dove vedere l’ultimo saluto al capitano del Milan

Franco Baresi avrà l’ultimo saluto televisivo martedì 4 agosto alle 11:00 presso la Basilica di Sant’Ambrogio di Milano. La cerimonia sarà trasmessa integralmente in chiaro su Rete 4.
Baresi: i funerali in diretta televisiva su Rete 4
L’emittente Mediaset aprirà il collegamento dalla basilica milanese a partire dalle 11:00 per mostrare la cerimonia completa. Chi non potrà essere presente fisicamente in chiesa avrà la possibilità di seguire l’evento direttamente da casa. La scelta di trasmettere in chiaro consente a tutti gli appassionati di calcio italiano di partecipare all’addio allo storico difensore rossonero.
La Basilica di Sant’Ambrogio ospiterà istituzioni, rappresentanti del mondo dello sport, ex compagni di squadra e dirigenti milanisti. La squadra attualmente in tournée estiva in Australia non sarà presente al rito. In rappresentanza del Milan interverrà il proprietario Gerry Cardinale, segnale della rilevanza dell’evento per l’intera società.
Martedì 4 agosto segnerà il passaggio definitivo. La diretta su Rete 4 garantisce che nessuno resterà escluso dall’ultimo saluto a Franco Baresi, il Capitano che ha segnato la storia della società rossonera e del calcio italiano.