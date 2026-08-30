Gimenez al Porto: arriva la mossa del Milan, i dettagli dell’operazione

Santiago Gimenez sta per lasciare il Milan per il Porto con un prestito gratuito con diritto di riscatto a 18 milioni più bonus. L’accordo verbale tra i due club chiude la parentesi dell’attaccante messicano a Milano.

Gimenez e il Milan: l’addio anticipato dopo sei mesi

L’esperienza rossonera di Santiago Gimenez volge verso la conclusione. Arrivato dal Feyenoord con ambizioni da protagonista dell’attacco, il centravanti messicano non ha trovato continuità nel progetto tecnico milanista e il club ora ha trovato un accordo verbale per la cessione. La scelta del Porto rappresenta una soluzione concreta per entrambi i club: il giocatore recupera minuti in campo, il Milan riduce il peso della rosa.

Il trasferimento avviene secondo quanto riferito da Fabrizio Romano sulla base di un prestito senza oneri economici immediati. Il diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro potrà trasformarsi in obbligo al raggiungimento di determinate condizioni legate alle presenze e ai risultati sportivi. Una formula che consente al Porto di valutare la permanenza definitiva senza impegni vincolanti iniziali.