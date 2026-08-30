Hutchinson al Milan: Moretto rivela un retroscena sull’affare, avete sentito?

Omari Hutchinson è arrivato al Milan dopo una scelta consapevole di Ruben Amorim, che ha premuto personalmente per portare il talento inglese a San Siro. Secondo quanto rivela Matteo Moretto su ‘YouTube’, il tecnico portoghese ha contattato direttamente il giocatore nelle ultime ore per comunicargli chiaramente il suo ruolo nel progetto tattico.

Amorim ha scelto Hutchinson: le chiamate decisive

Nelle conversazioni telefoniche degli ultimi giorni, Amorim ha illustrato a Hutchinson una visione precisa del suo sviluppo. Ha fatto capire che sarà un elemento importante nel sistema di gioco e ha promesso di aiutarlo a crescere fino a renderlo uno dei migliori talenti del campionato italiano.

Non si tratta di una semplice comunicazione formale, ma di una spinta concreta per convincere il giocatore a sposare il progetto rossonero. La determinazione del nuovo allenatore ha pesato significativamente nella decisione finale, trasformando l’operazione in un’acquisizione voluta dal tecnico stesso, non solo dalla dirigenza.

Un segnale che il tecnico intende costruire la squadra secondo una precisa gerarchia tattica e che Hutchinson rientra pienamente nei suoi piani offensivi.