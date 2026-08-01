Il Milan pensa a un clamoroso ritorno: dipende tutto da Leao

Brahim Díaz torna nei radar del Milan per la trequarti di Amorim, ma solo se Leao parte. Il Real Madrid apre alla cessione dello spagnolo dopo una stagione deludente: 30 presenze in Liga con un solo gol.

Leao blocca il mercato: senza i 50 milioni non si muove nulla

La strategia del Milan passa per una sola strada. La partenza di Leao rappresenta il presupposto essenziale per qualsiasi investimento sulla trequarti. I rossoneri hanno stimato in 50 milioni il valore del portoghese, cifra che deve arrivare prima di ogni altra operazione.

Galatasaray e Fenerbahçe continuano a corteggiare il giocatore, ma senza un’offerta concreta la situazione rimane in stallo. Questo blocco trascinato si ripercuote direttamente sulla capacità del Milan di agire nel mercato. Ruben Amorim ha disegnato un 3-4-2-1 che richiede due trequartisti specifici alle spalle della punta.

Il nuovo allenatore portoghese non vuole semplici fantasisti, ma giocatori capaci di inserirsi negli spazi e simultaneamente di allargarsi per creare superiorità numerica con gli esterni di centrocampo. Questa doppia esigenza tattica esclude profili tradizionali e punta su calciatori versatili e dinamici.

Brahim Díaz: l’esperienza rossonera che torna utile

Brahim Díaz conosce l’ambiente Milan. Ha indossato la maglia rossonera per 124 presenze complessive, firmando 18 reti e 15 assist. In Champions League ha accumulato 51 partite con 7 gol e 4 assist, dimostrando di sapersi comportare bene sotto pressione.

La stagione appena conclusa al Real Madrid racconta però una storia diversa. Brahim ha perso spazio e continuità. Tredici presenze da titolare in 30 apparizioni totali in Liga, con un solo gol e sei assist. In Champions ha aggiunto un gol e un assist, ma il trend generale è di declino nelle gerarchie madridiste.

Il Real Madrid potrebbe perciò non opporre resistenza significativa alla partenza. Dopo una stagione marginale, lo spagnolo rappresenta un esubero tattico. Il Milan conosce il suo valore reale: un calciatore esperto che torna a casa con le giuste motivazioni. La formula potrebbe essere un prestito con obbligo di riscatto, soluzione che consentirebbe ai rossoneri di spalmare il costo iniziale e contenere il rischio economico.