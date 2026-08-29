Lascia il Milan e resta in Serie A: è arrivato il comunicato ufficiale

Samuele Ricci lascia il Milan e approda al Como in prestito con diritto di riscatto. L’operazione di mercato è ufficiale.

Ricci dal Milan al Como: formula e dettagli dell’affare

Ricci ha superato le visite mediche e si mette a disposizione di Cesc Fabregas. L’accordo tra le due società prevede un trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2027, con formula che consente ai lariani di acquisire il giocatore a titolo definitivo versando 22 milioni di euro. Il Milan ha incassato 1,5 milioni per il prestito annuale.

La struttura dell’operazione include bonus significativi legati al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi da parte del Como, come il raggiungimento della qualificazione alle coppe europee.