Leao dà il suo addio: “Avrei voluto salutare in un altro modo. Resto nella storia del Milan”

Rafa Leao dà il suo addio al Milan. Il giocatore è stato intrecettato da Sky Sport a San Siro, dove ha assistito alla partita col Venezia e ha salutato gli oramai ex compagni.

Leao: “Il mio amore per il Milan non finirà mai”

Nella sua intervista a Sky Sport, Leao ha lasciato le sue ultime parole da calciatore del Milan:

“È un momento difficile, ho salutato i miei compagni dopo sette anni con loro. Il club mi ha sempre aiutato a crescere e capire cosa sia il Milan. Avrei voluto salutare in un altro modo essendo l’ultima, magari lì sotto in campo. Sicuramente starò nella storia del club per quello che ho fatto qua”.

Il calciatore ha detto anche cosa significheranno sempre i colori rossoneri per lui

“L’amore che ho per il Milan non finirà mai, li seguirò sempre anche da lotano. Porto con me il momento dello Scudetto, ci sono momenri che ricorderò per sempre”.

Sul futuro rossonero: “Amorim mi piace, il Milan continuerà a vincere”

Sul futuro rossonero, il calciatore si dice ottimista:

“Il Milan rimane sempre il Milan. Amorim è molto bravo: mi piace come gioca e può aiutare il Milan a tornare a vincere. Gli auguro il meglio”.

Chiosa finale con dei ringraziamenti: