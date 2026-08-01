Leao lascia il Milan ma resta in Serie A? Spunta l’indiscrezione di Repubblica

La prossima tappa della carriera di Rafael Leao potrebbe clamorosamente essere ancora in Serie A: dopo gli interessamenti dei club turchi, che si sono mossi in concreto per acquistarlo, il portoghese del Milan è finito anche nel mirino della Roma di Gasperini.

Roma interessata a Leao: nessun contatto col Milan

Il principale indiziato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato è sicuramente Rafael Leao: l’asse portoghese, con ogni probabilità, lascerà il club rossonero dopo varie stagioni e, nonostante qualche lieve interessamento dalla Premier League, la destinazione più quotata per il suo futuro è la Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce che si sono mosse in concreto. Tuttavia, secondo La Repubblica, è emersa un’ulteriore clamorosa possibilità chiamata Roma: per Gasperini sarebbe il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto dopo i colpi sfumati come Summerville e Garnacho. Ad ogni modo, però, non risultano contatti diretti tra club… chissà che non possa accadere presto.