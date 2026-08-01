Calciomercato del Milan

Leao lascia il Milan ma resta in Serie A? Spunta l’indiscrezione di Repubblica

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Leao lascia il Milan ma resta in Serie A? Spunta l’indiscrezione di Repubblica
La Roma è interessata a Leao
Roma su Leao, ma nessun contatto fra club

La prossima tappa della carriera di Rafael Leao potrebbe clamorosamente essere ancora in Serie A: dopo gli interessamenti dei club turchi, che si sono mossi in concreto per acquistarlo, il portoghese del Milan è finito anche nel mirino della Roma di Gasperini.

Roma interessata a Leao: nessun contatto col Milan

Il principale indiziato a lasciare il Milan in questa finestra di mercato è sicuramente Rafael Leao: l’asse portoghese, con ogni probabilità, lascerà il club rossonero dopo varie stagioni e, nonostante qualche lieve interessamento dalla Premier League, la destinazione più quotata per il suo futuro è la Turchia, con Galatasaray e Fenerbahce che si sono mosse in concreto. Tuttavia, secondo La Repubblica, è emersa un’ulteriore clamorosa possibilità chiamata Roma: per Gasperini sarebbe il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo, soprattutto dopo i colpi sfumati come Summerville e Garnacho. Ad ogni modo, però, non risultano contatti diretti tra club… chissà che non possa accadere presto.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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