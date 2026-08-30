Leao-Milan: il comunicato sull’addio del portoghese, spuntano le cifre

Rafael Leao lascia il Milan dopo sette stagioni. L’attaccante portoghese è stato ceduto a titolo definitivo al Galatasaray, concludendo un ciclo iniziato nell’estate 2019.

Leao al Galatasaray: l’addio ufficiale al Milan

Il club rossonero ha comunicato ufficialmente la cessione attraverso una nota che ripercorre i momenti salienti dell’avventura in rossonero. Leao ha vinto lo Scudetto nella stagione 2021/22 e la Supercoppa Italiana 2024 con la maglia del Milan, rappresentando uno dei pilastri del progetto tecnico costruito negli ultimi anni.

Anche il club turco poi ha ufficializzato l’affare Leao, svelandone anche le cifre ufficiali. Operazione da 38 milioni di euro più il 20% sulla futura rivendita al club rossonero e 10 milioni di ingaggio più bonus all’esterno portoghese.