Leao-Milan, il portoghese ha deciso: arriva anche la mossa del club

Rafael Leao ha comunicato al Milan la volontà di lasciare. La società valuta il portoghese tra i 50 e i 60 milioni di euro, secondo quanto rivelato da Matteo Moretto.

Leao vuole partire: il Milan fissa il prezzo

Leao ha esplicitamente manifestato l’intenzione di cambiare aria, una comunicazione che la dirigenza milanista conosce bene e ha già valutato nelle sue strategie. La valutazione tra 50 e 60 milioni rappresenta il punto fermo del Milan in qualsiasi trattativa futura.

Tuttavia, al momento non esiste alcuna offerta concreta sul tavolo. Le ambizioni del giocatore si scontrano con l’assenza di club disposti a investire queste cifre.

La Turchia non costituisce una priorità attuale per Leao. Potrebbe diventare interessante solo nel caso di proposte economiche straordinarie, con ingaggi di livello superiore rispetto agli standard europei. Moretto sottolinea come il mercato e le eventuali offerte condizionino l’intera situazione, trasformando dichiarazioni di felicità in semplici tattica comunicativa.

Nessun club ha ancora presentato un’offerta che soddisfi le richieste milaniste. Questo rappresenta il vero nodo della questione. Leao rimane formalmente in uscita, ma la mancanza di proposte reali blocca qualsiasi evoluzione concreta della vicenda. Il Milan continuerà a valutare il portoghese a 50-60 milioni, aspettando che il mercato produca club disposti a investire queste risorse.