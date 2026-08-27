Leao sempre più lontano dal Milan: arriva la richiesta al Galatasaray, la cifra è altissima

Rafael Leao ha due strade davanti e il Milan aspetta. Secondo quanto riporta il ‘Corriere della Sera’, l’attaccante portoghese ha ricevuto offerte concrete da Galatasaray e Aston Villa nella notte del 27 agosto, con cifre e ingaggi molto diversi.

Galatasaray: la richiesta è di 12 milioni garantiti

Il Galatasaray ha inviato a Milano l’intermediario George Gardi per chiudere l’operazione. L’intesa con Gerry Cardinale si è cristallizzata attorno ai 45 milioni di base fissa più 5 di bonus, cifra che il presidente di RedBird aveva indicato come soglia minima per la cessione.

Leao ha posto una richiesta salariale precisa: 12 milioni garantiti annui e 3 milioni di variabili. I turchi hanno accettato questi termini, portando la trattativa a uno stadio avanzato nel corso della sera.

La scelta del club di Istanbul segue il precedente di Romelu Lukaku al Fenerbahçe e Dusan Vlahovic al Besiktas, confermando il trend di attaccanti europei di livello che optano per la Super Lig turca.

Aston Villa e il rilancio notturno: 7 milioni di stipendio

Occhio però anche al colpo di scena inglese. L’Aston Villa ha presentato un’offerta complessiva inferiore: 42 milioni fissi più 3 di bonus. Tuttavia la proposta salariale è di 7 milioni annui, cifra significativamente più bassa rispetto a quanto richiesto ai turchi.

La differenza economica totale tra le due proposte è rilevante. Con il Galatasaray Leao incasserebbe uno stipendio annuale superiore di 5 milioni, una cifra non marginale per un giocatore nella sua fase di carriera. L’Aston Villa può compensare con la progettualità di un club europeo in crescita, ma il divario salariale rimane il fattore discriminante della scelta.