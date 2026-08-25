Milan, altra ipotesi come post Leao: il nome a sorpresa mai fatto prima

Alvyn Sanches è entrato nei radar del Milan per il ruolo di trequartista nel sistema 3-4-2-1 di Rúben Amorim, ma l’operazione dipende dalla cessione di Rafael Leão.

Sanches: il profilo che piace a Cardinale per il dopo Leão

Lo Young Boys valuta il fantasista svizzero classe 2003 intorno ai 10 milioni di euro con contratto fino al 2029. Il Milan ha avviato verifiche approfondite attraverso la propria area scouting, confermando l’interesse concreto per il calciatore. Non si tratta di una pista casuale: la dirigenza conosce bene l’ambiente della società bernese, dalla quale ha già prelevato il difensore Zachary Athekame nella passata stagione.

Sanches rappresenta un profilo offensivo di qualità. Mancino naturale, possiede grande accelerazione e visione di gioco affinata nel dribbling nello stretto. I numeri confermano le sue doti: nella scorsa stagione ha collezionato 33 presenze ufficiali tra Super League svizzera ed Europa League, con 6 assist forniti ai compagni e 2.209 minuti effettivi in campo. La capacità di muoversi fluidamente nei mezzi spazi lo rende funzionale ai meccanismi che Amorim richiede ai due trequartisti.

Nessuna trattativa formale: tutto rinviato a dopo Leão

La situazione rimane bloccata finché Leão non trova una destinazione. Le tre trattative parallele con Aston Villa, Galatasaray e Tottenham rappresentano il vero ostacolo al mercato offensivo milanista. Solo la concretizzazione dell’addio del portoghese libererebbe risorse e spazi tattici per un’operazione su Sanches.

Allo stato attuale non vi sono contatti ufficiali né tentativi di affondo con lo Young Boys. Il calciatore rimane un’opzione monitorata per il futuro prossimo, ma non per la sessione estiva in corso. La dirigenza ricerca un profilo di caratura internazionale solo se la partenza di Leão si concretizza. Diversamente, il focus rimane su altre priorità tattiche. Lo scenario cambia solo quando Cardinale avrà incassato la cessione del numero 10: a quel punto Sanches diventerà un obiettivo primario per completare il centrocampo offensivo nel Milan di Amorim.