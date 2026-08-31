Milan, Cardinale accelera sul rinnovo: trattative già avviate

Adrien Rabiot rappresenta una risorsa centrale nel progetto tattico del Milan e Gerry Cardinale ha deciso di blindare il centrocampista in prima persona. Il proprietario rossonero ha già avviato contatti preliminari con Veronique Rabiot, madre e agente del giocatore, per prolungare un contratto attualmente in scadenza nel 2028.

Cardinale incontra Veronique Rabiot: il segnale del Milan

La decisione di Cardinale di occuparsi personalmente della trattativa invia un messaggio inequivocabile al centrocampista: il club lo ritiene indispensabile per il futuro.

Gli incontri preliminari con l’agente hanno già stabilito il terreno comune, ora la vera negoziazione entrerà nel vivo con il proprietario direttamente coinvolto. Questo approccio diretto bypassa i canali tradizionali e accelera i tempi decisionali. Rabiot ha dimostrato il suo valore sin dal suo arrivo in rossonero.

Con Ruben Amorim in panchina, il centrocampista ha inciso in modo determinante: in due occasioni consecutive, il suo ingresso in campo ha prodotto risultati decisivi per la squadra. In 65 minuti complessivi ha già pesato con quattro gol, una produzione offensiva che raramente si vede da un mediano puro. Questi numeri giustificano pienamente l’intenzione del Milan di consolidare il legame contrattuale.