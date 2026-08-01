Milan, colpo 30 milioni: sfida a mezza Europa per il terzino! I dettagli

Daniel Muñoz rappresenta l’obiettivo concreto del Milan nel mercato dei terzini destri. Il Crystal Palace chiede 30 milioni di euro per il colombiano classe 1996, mentre Barcellona e Chelsea si muovono all’attacco.

Muñoz al Milan: la sfida con Barcellona e Chelsea

La corsia destra rossonera è tornata centrale nei piani di mercato estivi. Dopo mesi di attenzione focalizzata sulla trequarti, la dirigenza milanista ha identificato in Muñoz il rinforzo ideale per completare la retroguardia.

Il terzino del Crystal Palace ha dimostrato solidità assoluta in Premier League, affermandosi come uno dei laterali più affidabili della categoria. Con 51 presenze ufficiali e 5 gol con la Colombia, ha costruito una reputazione internazionale difficile da ignorare. L’operazione presenta però un ostacolo economico non trascurabile.

Il Crystal Palace non scende sotto i 30 milioni di euro, cifra che rispecchia la nota durezza della società inglese nelle trattative. Il Milan sa che un investimento di questa portata richiede movimenti in uscita significativi, con Leão che continua a fungere da principale elemento di bilancio.

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La richiesta di Flick e il blitz Chelsea

Hansi Flick ha indicato esplicitamente Muñoz alla dirigenza barcelonista come il profilo necessario per blindare la difesa blaugrana. Il tecnico catalano ha visto nel colombiano le caratteristiche giuste per il suo progetto. Contemporaneamente, il Chelsea ha lanciato la sua candidatura con determinazione, creando una vera competizione a tre che complica significativamente i piani milanisti.

Le prossime settimane determineranno se il Milan sceglierà di forzare l’operazione oppure se lascerà spazio al duello diretto tra Blues e Blaugrana. La variabile decisiva rimane il budget disponibile post-cessioni: senza uscite importanti, l’affare Muñoz rimane congelato.