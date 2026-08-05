Milan, la cessione è ancora possibile: c’è un nodo da sciogliere

Santiago Gimenez resta un obiettivo dichiarato di Gattuso alla Lazio, ma il Milan blocca ogni trattativa sulla base delle condizioni economiche proposte dai biancocelesti.
Gimenez: il Milan pretende la cessione a titolo definitivo
La Lazio ha individuato nel centravanti messicano la soluzione al reparto offensivo, ma il club capitolino non dispone dei mezzi per soddisfare le richieste rossonere. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan valuta Gimenez almeno 20 milioni di euro e ha stabilito una posizione ferma: la cessione deve avvenire a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. Nessuna altra formula viene presa in considerazione da Casa Milan.
La Lazio non ha questa capacità finanziaria. I biancocelesti possono offrire solamente un diritto di riscatto, uno strumento che concede al club acquirente la facoltà ma non l’obbligo di riscattare il giocatore. Per il Milan questa soluzione risulta inaccettabile, perché trasformerebbe l’operazione in un prestito mascherato, senza garanzie di incasso definitivo.
Gimenez al Milan: il Porto e altri club in pressing
Intanto, la situazione di Gimenez in rossonero rimane in sospeso a causa di un infortunio che lo tiene lontano dal campo. Il recupero procede a Milanello, dove il centravanti sta svolgendo il lavoro di riabilitazione. I tempi di rientro condizionano direttamente le strategie di mercato del Milan: solo quando Gimenez sarà pienamente disponibile, il club deciderà se procedere con la cessione e a quali condizioni.
La concorrenza internazionale non aiuta la Lazio. Il Porto e altri club europei hanno già manifestato interesse per il messicano, creando una competizione che rafforza la posizione negoziale del Milan. In questo contesto, una proposta debole della Lazio viene naturalmente respinta.