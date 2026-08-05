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Milan, la cessione è ancora possibile: c’è un nodo da sciogliere

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Milan, la cessione è ancora possibile: c’è un nodo da sciogliere
Silhouette di un giocatore del Milan con il logo ACM e San Siro sullo sfondo
Silhouette di giocatore del Milan davanti al logo ACM e lo stadio San Siro illuminati di rosso

Santiago Gimenez resta un obiettivo dichiarato di Gattuso alla Lazio, ma il Milan blocca ogni trattativa sulla base delle condizioni economiche proposte dai biancocelesti.

Gimenez: il Milan pretende la cessione a titolo definitivo

La Lazio ha individuato nel centravanti messicano la soluzione al reparto offensivo, ma il club capitolino non dispone dei mezzi per soddisfare le richieste rossonere. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan valuta Gimenez almeno 20 milioni di euro e ha stabilito una posizione ferma: la cessione deve avvenire a titolo definitivo oppure con obbligo di riscatto. Nessuna altra formula viene presa in considerazione da Casa Milan.

La Lazio non ha questa capacità finanziaria. I biancocelesti possono offrire solamente un diritto di riscatto, uno strumento che concede al club acquirente la facoltà ma non l’obbligo di riscattare il giocatore. Per il Milan questa soluzione risulta inaccettabile, perché trasformerebbe l’operazione in un prestito mascherato, senza garanzie di incasso definitivo.

Santiago Gimenez indossa la maglia gialla del Milan durante una partita in stadio
Santiago Gimenez in maglia Milan durante la partita

Gimenez al Milan: il Porto e altri club in pressing

Intanto, la situazione di Gimenez in rossonero rimane in sospeso a causa di un infortunio che lo tiene lontano dal campo. Il recupero procede a Milanello, dove il centravanti sta svolgendo il lavoro di riabilitazione. I tempi di rientro condizionano direttamente le strategie di mercato del Milan: solo quando Gimenez sarà pienamente disponibile, il club deciderà se procedere con la cessione e a quali condizioni.

La concorrenza internazionale non aiuta la Lazio. Il Porto e altri club europei hanno già manifestato interesse per il messicano, creando una competizione che rafforza la posizione negoziale del Milan. In questo contesto, una proposta debole della Lazio viene naturalmente respinta.

Mi chiamo Paolo Cibelli e collaboro con SpazioMilan dal 2025, dove mi occupo di seguire da vicino il mondo del calcio milanista e della Serie A. Sono un grande appassionato di sport e mi piace raccontare quello che succede dentro e fuori dal campo, dai retroscena dello spogliatoio alle strategie della squadra. Scrivere di calcio per me significa capire i giocatori, ascoltare le storie dei tifosi e provare a restituire ai lettori la passione che si vive sugli spalti e in città. Notizie, analisi tattiche e calciomercato, sono i punti forza del mio lavoro.

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