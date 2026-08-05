Milan, l’affare decolla? La conferma arriva da Romano: i dettagli

Tijjani Reijnders potrebbe lasciare il Manchester City dopo soli dodici mesi. Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’ e confermato da Fabrizio Romano, il Nottingham Forest prepara un’offerta da 55 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro, per strappare il centrocampista ai Citizens.

Reijnders e la partenza da Manchester: l’offerta inglese

Il club inglese ha individuato in Reijnders il profilo ideale per rafforzare il centrocampo e ha già quantificato la proposta: 55 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro. Una cifra che il Manchester City potrebbe valutare seriamente, considerando che il giocatore non ha trovato lo spazio sperato in questa prima stagione in Premier League.

La mossa dei Reds rappresenta un’occasione concreta per il calciatore di rilanciare la sua carriera in un contesto dove potrebbe giocare con maggiore continuità.

Il Milan osserva attentamente questa situazione. Non per una possibile riacquisizione, ma per una questione economica ben precisa legata alla struttura dell’accordo stipulato con il Manchester City.

Milan e i bonus: la clausola che premia la cessione

La cessione di Reijnders darebbe ai rossoneri la certezza di incassare tutti i 14 milioni di euro in bonus previsti dal contratto. Attualmente il Milan ha già garantiti 57,7 milioni di parte fissa, pagabili in 5 anni, ma rimane in attesa di comprendere quale quota dei bonus potrà maturare. Con l’addio del giocatore da Manchester, tutti questi incentivi diventerebbero concreti e immediati.

La struttura dell’affare ha incluso infatti meccanismi legati alle performance e allw presenze che potrebbero non completarsi qualora Reijnders rimanesse a Manchester con poco spazio. Una partenza verso il Nottingham Forest rappresenterebbe il scenario ideale per il club rossonero dal punto di vista finanziario, garantendo l’incasso completo delle somme concordate.