Milan, l’esubero può restare in Serie A: contatti in corso!

Santiago Gimenez può lasciare il Milan dopo una stagione e mezza dal suo arrivo e tantissima delusione in termini di rendimento e di minutaggio: il messicano torna nuovamente in auge per la Lazio e i biancocelesti hanno contattato l’entourage del giocatore.

Gimenez fuori dai piani del Milan: c’è la Lazio

Con l’arrivo di Gonçalo Ramos, pagato a peso d’oro nelle prime settimane di calciomercato, e la permanenza confermata di Francesco Camarda da parte di Ruben Amorim, il Milan potrebbe garantire sempre meno spazio a Santiago Gimenez, reduce da un lungo infortunio e da prestazioni mai davvero convincenti (anche alla Coppa del Mondo). Per questo motivo, il messicano ex AZ potrebbe partire e la sua prossima destinazione potrebbe essere nella Capitale, sponda Lazio. Di fatti, segnala Alfredo Pedullà di Sportitalia, i biancocelesti hanno allacciato i contatti con il suo agente, ma l’operazione non è semplice da concludere. Situazione in divenire, con i rossoneri che piazzerebbero un esubero.