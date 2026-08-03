Calciomercato del Milan

Milan, l’esubero può restare in Serie A: contatti in corso!

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Milan, l’esubero può restare in Serie A: contatti in corso!
Lazio su Santiago Gimenez
La Lazio avvia i contatti con gli agenti di Gimenez

Santiago Gimenez può lasciare il Milan dopo una stagione e mezza dal suo arrivo e tantissima delusione in termini di rendimento e di minutaggio: il messicano torna nuovamente in auge per la Lazio e i biancocelesti hanno contattato l’entourage del giocatore.

Gimenez fuori dai piani del Milan: c’è la Lazio

Con l’arrivo di Gonçalo Ramos, pagato a peso d’oro nelle prime settimane di calciomercato, e la permanenza confermata di Francesco Camarda da parte di Ruben Amorim, il Milan potrebbe garantire sempre meno spazio a Santiago Gimenez, reduce da un lungo infortunio e da prestazioni mai davvero convincenti (anche alla Coppa del Mondo). Per questo motivo, il messicano ex AZ potrebbe partire e la sua prossima destinazione potrebbe essere nella Capitale, sponda Lazio. Di fatti, segnala Alfredo Pedullà di Sportitalia, i biancocelesti hanno allacciato i contatti con il suo agente, ma l’operazione non è semplice da concludere. Situazione in divenire, con i rossoneri che piazzerebbero un esubero.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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