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Milan, sfuma l’obiettivo in difesa: ufficiale il suo trasferimento

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Milan, sfuma l’obiettivo in difesa: ufficiale il suo trasferimento
Il Milan non prende Antonio Silva: passa al Bournemouth
Sfumato Antonio Silva: va al Bournemouth

Seguito fortemente dal Milan in questa finestra di mercato, Antonio Silva non vestirà la maglia rossonera: il difensore centrale portoghese è ufficialmente passato dal Benfica al Bournemouth. I rossoneri, ora, potrebbero virare su altri obiettivo.

Antonio Silva passa al Bournemouth: niente Milan, era un obiettivo

Questa mattina è arrivata l’ufficialità del trasferimento del difensore portoghese Antonio Silva dal Benfica al Bournemouth, in Premier League. Nulla da fare, dunque, per il Milan, che lo ha corteggiato durante le prime settimane di questa finestra di calciomercato. In questo caso, è risultato decisivo il ruolo di Jorge Mendes, che ha provato a rinforzare la propria collaborazione con il club rossonero e sta anche tenendo viva la pista che porta a Inacio. Nel frattempo, però, il Diavolo ha preso Gila e Diawara e servono delle uscite in retroguardia prima di poter ipotizzare altri colpi (Tomori principale indiziato).

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

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