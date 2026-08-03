Modric incoronato anche dall’Inter: che elogio dagli eterni rivali

Luka Modric è rimasto al Milan e darà spettacolo per un’altra stagione per il bene del club rossonero, del calcio italiano e, in generale, del calcio. In Croazia, ovviamente, è un idolo indiscusso e tutti, anche Petar Sucic, lo ammirano infinitamente, senza colori distinti.
Sucic elogia Modric: “Idolo, lo amiamo tantissimo”
Siamo nella fase di preseason e ogni partita ha un’importanza praticamente nulla in termini di risultato, quanto più di branding e di preparazione atletica in vista delle varie competizioni ufficiali del 2026/27. Ad ogni modo, però, ci sono partite che hanno un peso speciale indipendentemente dal valore effettivo, come il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, di scena tra 2 giorni. Saranno del match i migliori giocatori, che sono legati da rivalità ma anche da grandi rapporti come quello fra Luka Modric e il nerazzurro Petar Sucic.
Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista dell’Inter sul connazionale ai canali ufficiali della Beneamata:
“Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita. Modric? Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo”.