News Milan

Modric incoronato anche dall’Inter: che elogio dagli eterni rivali

di
Modric incoronato anche dall’Inter: che elogio dagli eterni rivali
Sucic elogia Modric
Le parole di Sucic su Modric e il Milan

Luka Modric è rimasto al Milan e darà spettacolo per un’altra stagione per il bene del club rossonero, del calcio italiano e, in generale, del calcio. In Croazia, ovviamente, è un idolo indiscusso e tutti, anche Petar Sucic, lo ammirano infinitamente, senza colori distinti.

Sucic elogia Modric: “Idolo, lo amiamo tantissimo”

Siamo nella fase di preseason e ogni partita ha un’importanza praticamente nulla in termini di risultato, quanto più di branding e di preparazione atletica in vista delle varie competizioni ufficiali del 2026/27. Ad ogni modo, però, ci sono partite che hanno un peso speciale indipendentemente dal valore effettivo, come il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, di scena tra 2 giorni. Saranno del match i migliori giocatori, che sono legati da rivalità ma anche da grandi rapporti come quello fra Luka Modric e il nerazzurro Petar Sucic.

Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista dell’Inter sul connazionale ai canali ufficiali della Beneamata:

“Giochiamo contro i nostri grandi rivali e sarà un derby di Milano, quindi sarà sicuramente una partita speciale, anche se siamo in amichevole e in precampionato. Sarà una gara intensa. Ci stiamo allenando molto duramente e magari il risultato non è la cosa più importante, ma ovviamente vuoi sempre vincere la partita. Modric? Tutti sanno che è stato uno dei migliori giocatori al mondo negli ultimi 20 anni e ha anche vinto il Pallone d’Oro: per noi croati è il più grande traguardo possibile. È il nostro idolo e lo ammiriamo tantissimo, ma ora siamo avversari e proverò a batterlo”.

Da Pozzuoli con ardore e sangue flegreo, ma con il cuore professionale forgiato all'ombra della Madonnina. Dal 2018 faccio parte del network Nuovevoci, dove trasformo la passione per il calcio in comunicazione. Il mio percorso si è consolidato a Milano con un Master in Giornalismo Sportivo alla Cattolica: un'esperienza che ha svoltato il mio approccio, permettendomi di raccontare oggi l'universo rossonero con una prospettiva che unisce la narrazione del Sud alla dinamicità della capitale del calcio italiano.

Gestione cookie