Modric incoronato anche dall’Inter: che elogio dagli eterni rivali

Luka Modric è rimasto al Milan e darà spettacolo per un’altra stagione per il bene del club rossonero, del calcio italiano e, in generale, del calcio. In Croazia, ovviamente, è un idolo indiscusso e tutti, anche Petar Sucic, lo ammirano infinitamente, senza colori distinti.

Sucic elogia Modric: “Idolo, lo amiamo tantissimo”

Siamo nella fase di preseason e ogni partita ha un’importanza praticamente nulla in termini di risultato, quanto più di branding e di preparazione atletica in vista delle varie competizioni ufficiali del 2026/27. Ad ogni modo, però, ci sono partite che hanno un peso speciale indipendentemente dal valore effettivo, come il Derby della Madonnina tra Milan e Inter, di scena tra 2 giorni. Saranno del match i migliori giocatori, che sono legati da rivalità ma anche da grandi rapporti come quello fra Luka Modric e il nerazzurro Petar Sucic.

Ecco cosa ha dichiarato il centrocampista dell’Inter sul connazionale ai canali ufficiali della Beneamata: