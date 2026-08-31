Pulisic-Milan, la settimana decisiva prima della Juventus: ecco cosa filtra

Christian Pulisic attende ancora i suoi primi minuti in campionato. La sfida di domenica all’Allianz Stadium rappresenta un’occasione concreta per l’americano di scendere in campo dopo settimane di gestione conservativa.

Pulisic fermo a zero minuti: Amorim non accelera i tempi

Amorim ha mantenuto una linea ferma sulla questione Pulisic: nessuna fretta, nessun azzardo. L’allenatore del Milan ha ripetuto più volte come l’americano sia fondamentale nel progetto tattico, ma la cautela prevale sulle necessità immediate.

I carichi di lavoro vengono dosati per evitare ricadute dopo l’infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi. Questa settimana a Milanello sarà decisiva per verificare se il giocatore ha raggiunto il livello di condizione necessario a scendere in campo domenica.

La gestione di Pulisic non è casuale. Amorim conosce il valore dell’esterno offensivo e sa che una ricaduta comporterebbe un danno maggiore rispetto a qualche altro giorno di pazienza. Il Milan tornerà agli allenamenti domani dopo due giorni di riposo. Pulisic avrà cinque giorni completi per migliorare la forma fisica.

Juventus: l’occasione giusta per il rientro

L’Allianz Stadium rappresenta un palcoscenico importante. Amorim avrà modo di valutare durante gli allenamenti di questa settimana se Pulisic è pronto per scendere in campo domenica. La decisione finale arriverà probabilmente in prossimità della partita. L’americano conosce l’importanza di questa sfida per il Milan e per le ambizioni della stagione.

Se Pulisic dovesse trovare spazio all’Allianz Stadium, rappresenterebbe un segnale chiaro sullo stato della sua condizione fisica. Il Milan conta su di lui per il progetto offensivo e questa settimana determinerà i tempi effettivi del suo reintegro nel gruppo. La Juventus arriva al momento giusto per testare la sua disponibilità.