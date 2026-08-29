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Pulisic out, Amorim spiega il motivo: “Difficile trovare spazio ora…”

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Pulisic out, Amorim spiega il motivo: “Difficile trovare spazio ora…”
Pulisic durante una partita del Milan
Pulisic in azione con il pallone durante una partita del Milan, indossa la maglia rossonera numero 11

Il Milan ha battuto il Venezia senza il contributo di Pulisic. L’allenatore Amorim ha spiegato i motivi della sua esclusione dopo la gara, parlando di una condizione fisica precaria che lo rende di complicata gestione al momento.

Amorim spiega l’esclusione di Pulisic

Nella conferenza stampa post-gara, Amorim ha spiegato meglio i motivi dietro la panchina di Christian Pulisic. L’americano, come previsto, non ha giocato dall’inizio, ma l’allenatore ha poi puntato su altre scelte anche nei cambi. La risposta su di lui è stata la seguente;

“Devo ìgestire i carichi di lavoro dei miei giocatori e in questo momento abbiamo bisogno di vincere e di mettere più ritmo in ogni partita. Perciò è difficile trovare spazio per lui in questo momento, ma resta un giocatore importantissimo per noi. Rientra da un infortunio e ha alle spalle solo una settimana di allenamento, a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere”.

Al momento, quindi, le condizioni fisiche dell’americano restano al centro delle discussioni. I tanti infortuni degli ultimi mesi lo tengono un passettino indietro rispetto agli altri: servirà ritrovare la forma migliore per riprenersi il Milan.

Mi chiamo Felice Leopoldo Luongo, sono un giornalista sportivo e un social media manager. Ho conseguito la laurea in giurisprudenza nel 2024 e sono un grande appassionato di calcio e cinema, materie di cui adoro raccontare le emozioni che sanno regalare. Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n. 188207

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