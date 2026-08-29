Pulisic out, Amorim spiega il motivo: “Difficile trovare spazio ora…”

Il Milan ha battuto il Venezia senza il contributo di Pulisic. L’allenatore Amorim ha spiegato i motivi della sua esclusione dopo la gara, parlando di una condizione fisica precaria che lo rende di complicata gestione al momento.

Nella conferenza stampa post-gara, Amorim ha spiegato meglio i motivi dietro la panchina di Christian Pulisic. L’americano, come previsto, non ha giocato dall’inizio, ma l’allenatore ha poi puntato su altre scelte anche nei cambi. La risposta su di lui è stata la seguente;

“Devo ìgestire i carichi di lavoro dei miei giocatori e in questo momento abbiamo bisogno di vincere e di mettere più ritmo in ogni partita. Perciò è difficile trovare spazio per lui in questo momento, ma resta un giocatore importantissimo per noi. Rientra da un infortunio e ha alle spalle solo una settimana di allenamento, a volte è complicato gestire sia il singolo che la partita perché la priorità resta sempre la squadra. La priorità è sempre vincere”.