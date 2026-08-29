Ramos protagonista, ma i quotidiani premiano un altro rossonero: le pagelle del Milan

Il Milan ha battuto il Venezia, con Gonçalo Ramos che ha realizzato il suo primo gol con la maglia rossonera. I quotidiani hanno premiato il suo apporto nonostante qualche errore sotto porta, ma riservando altrettanti elogi per Alexis Saelemaekers, il cui subentro è stato decisivo.

Ramos decisivo: i voti dei quotidiani

Nel giorno dopo del 2-0 del Milan al Venezia, i quotidiani riservano pagelle entusiaste per i rossoneri. Anche Gonçalo Ramos viene premiato, con il gol che spazza via ogni dubbio dopo un primo tempo in ombra. La Gazzetta dello Sport gli assegna un bel 7: “Spreca molto e troppo sotto porta, poi segna il gol più difficile“. Stesso voto per Tuttosport e il Corriere dello Sport, il quale chiosa con un giudizio chiarissimo: “Il bomber che serviva al Milan”.

Il migliore del Milan: spicca Saelemaekers

Ma Ramos non è l’unico rossonero a ricevere elogi. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il migliore in campo è stato Alexis Saelemakers autore di un assist e mezzo (il secondo non a referto per la deviazione decisiva di Halhal). La rosea lo premia con un 7 e aggiunge: “A Torino non era entrato bene, stavolta dà la scossa alla squadra”. Giudizi positivi anche dal Corriere dello Sport (6.5), che da Tuttosport (7.5, voto più alto fra i rossoneri).