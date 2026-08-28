Ramos racconta le emozioni del suo primo gol con il Milan: cosa ha detto

Gonçalo Ramos ha parlato ai microfoni Dazn al termine di Milan-Venezia. Il portoghese ha siglato il suo primo gol con la maglia rossonera nel match, coronando al meglio la sua prima gara dinanzi ai suoi nuovi tifosi.

Ramos: “Di normale ne avrei segnato più di uno”

Nella sua intervista postgara Dazn, Gonçalo Ramos ha raccontato le sue sensazioni al termine di una gara tribolata per lui, in cui ha sbagliato alcune occasioni prima di trovare il gol:

“È una sensazione fantastica. Alla fine il gol è importante, ma sono contento di aver vinto la partita. In una giornata normale ne avrei segnato anche più di uno”.

Il portoghese ha raccontato anche le sensazioni dello spogliatoio sotto la guida di Amorim:

“Penso sia chiaro nel campo il nostro DNA, vogliamo giocare a calcio e vincere. Vogliamo divertirci, è molto facile essere qui con questo supporto dei tifosi e dei compagni. Sono molto felice qui”.

Musah: “Amorim mi sta dando fiducia”

Insieme a Ramos, ha parlato anche Yunus Musah nell’intervista a Dazn. L’americano ha raccontato il suo ruolo più centrale in questo nuovo Milan: